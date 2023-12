“Finite le speranze, è lui”, addio Fabio, ritrovato dopo giorni di ricerche

Nel primo pomeriggio di oggi, una svolta drammatica ha scosso la comunità locale di Barberino del Mugello con il ritrovamento senza vita di Fabio Occhi, il giovane di 21 anni originario di Rovereto sul Secchia, scomparso dallo scorso 25 novembre. La sua scomparsa aveva destato grande preoccupazione tra amici, familiari e la comunità, e le speranze di ritrovarlo sano e salvo sono state infrante con questa tragica scoperta.

Il corpo di Fabio è stato trovato dopo la segnalazione della sua auto, abbandonata alcuni giorni fa in un autogrill lungo l’autostrada A1 a Barberino del Mugello. Questo fatto aveva già sollevato timori riguardo al suo destino, e purtroppo, la sua morte è stata confermata oggi.

Studente brillante al terzo anno di tecnica agraria presso l’Università di Bologna, Fabio Occhi era conosciuto per il suo impegno e il suo affetto nella comunità locale. La sua scomparsa ha scosso profondamente tutti coloro che lo conoscevano, in particolare i suoi genitori, Massimo e Roberta Bregolin, che avevano lanciato un appello commovente per ritrovare il loro caro figlio.

Le circostanze della morte di Fabio sono ancora oggetto di indagine, ma le autorità hanno escluso il coinvolgimento di terze persone. Questa tragica notizia getta un’ombra di lutto sulla comunità di Carpi, mentre si cerca di fare chiarezza su quanto accaduto e di sostenere la famiglia Occhi in questo momento di immenso dolore. La comunità si stringe attorno ai genitori di Fabio, condividendo il dolore di una giovane vita spezzata prematuramente.