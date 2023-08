Marco Politi, il mestrino di 43 anni ricercato a livello internazionale come il “falso chirurgo”, si nascondeva in plain sight, precisamente a casa sua a Mestre. Nonostante l’ultimo avvistamento documentato fosse a Hong Kong a dicembre, Politi non era affatto fuggito dall’altro capo del mondo. Era in realtà nascosto in un albergo a Mestre, dove lavorava, forse divertendosi del fatto che era ricercato in tutto il mondo.



L’uomo aveva eseguito interventi chirurgici su 28 persone, presentandosi come un professionista qualificato, ma in realtà non aveva oltre la licenza di terza media. Nonostante le sue truffe, girava tranquillamente, spendendo le decine di migliaia di euro guadagnate dalle sue vittime.



Ma la sua fortuna stava per finire: i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia, dopo averlo seguito con discrezione, lo hanno arrestato, conduciendolo nel carcere maschile di Santa Maria Maggiore.



La truffa internazionale di Politi ha radici in Romania. Aveva esercitato illegalmente la medicina, raccogliendo tre anni e quattro mesi di condanna per truffa e falsificazione di documenti. Nonostante fosse già conosciuto per le sue truffe in Italia, Politi si era poi trasferito in Romania, vantandosi delle sue credenziali come “chirurgo dei vip” con presunti studi in America. Ciò gli ha permesso di lavorare in alcune cliniche private.



Ma la sua incompetenza è emersa presto. I colleghi raccontano della sua incapacità di seguire procedure basiche come lavarsi le mani prima degli interventi. Ma la vera rivelazione è arrivata quando i pazienti hanno iniziato a lamentarsi. Nel 2018, il giornale rumeno Libertatea ha portato la questione all’attenzione del pubblico, sfociando in un processo conclusosi l’anno scorso.



Dopo il processo, Politi è sparito. Ha continuato a pubblicare video di sé stesso, l’ultimo a Hong Kong. Ma una settimana fa, si è scoperto che era probabilmente già tornato a Venezia.



La domanda ora è se Politi sceglierà di scontare la sua pena in Italia o in Romania. Ma una cosa è chiara: la sua fuga è ora definitivamente terminata.