Finto suicidio, la rivelazione che cambia tutto

L’ex marito di Raffaella Borghi, Adamo Guerra, che si pensava fosse scomparso o addirittura morto, è stato in realtà rintracciato in Grecia già nel 2016. Nonostante la triste storia diffusa recentemente dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, sembra che la verità sia ben diversa.



Guerra era scomparso nel luglio 2013, e due lettere da lui lasciate suggerivano che avesse voluto mettere fine ai suoi giorni a causa di problemi economici. Questa scomparsa ha lasciato molti con il cuore in gola, in particolare i genitori di Guerra che, di fronte all’assenza del figlio, hanno offerto sostegno economico alle nipoti.



Ma a settembre 2016, Borghi, residente a Lugo (Ravenna), aveva denunciato l’ex marito presso i carabinieri di Imola (Bologna) per violazione degli obblighi familiari. Il motivo? L’inadempimento nei confronti del mantenimento delle due figlie. Da quel momento emerge un quadro differente: Raffaella sapeva che Adamo non era morto ma si trovava in Grecia. Questo dato è stato verbalizzato dalla stessa Borghi il 30 settembre 2016, dopo che la polizia greca aveva rintracciato l’uomo grazie a ricerche condotte in ambito europeo.



Recentemente, Borghi aveva affermato di aver scoperto che il suo ex marito era ancora in vita solo a febbraio 2022, quando aveva richiesto all’Aire informazioni sul suo status di residente in Grecia. Ma questi fatti contraddicono tale dichiarazione.



Nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?”, la trasmissione è riuscita a raggiungere Guerra a Patrasso, svelando ulteriori particolari di questa intricata vicenda.



La storia, quindi, continua a evolversi e molti dettagli restano ancora da chiarire. Con le nuove rivelazioni, cresce l’attesa per ulteriori sviluppi e per comprendere appieno le dinamiche di questa misteriosa vicenda.