Mistero in via Crocefisso, vicino alle Colonne di San Lorenzo, a Milano. Fiorenza Rancilio, è stata trovata morta in casa, nella tarda mattinata di mercoledì 13 dicembre. La donna di 73 anni – che farebbe parte di una famiglia di industriali e immobiliaristi molto noti – presentava una vistosa ferita alla testa. In casa, al momento del ritrovamento, c’era suo figlio.

Al allertare i carabinieri, giunti sul posto, il custode del palazzo. Gli investigatori sin da subito non hanno escluso l’ipotesi di omicidio.



La vittima era una famosa immobiliarista

La vittima, immobiliarista di 73 anni, era la presidente della fondazione “Augusto Rancilio”, intitolata a suo fratello. L’architetto di 26 anni venne sequestrato dall’Anonima a Cesano Boscone (Milano) la mattina del 2 ottobre 1978. Il suo corpo non è mai stato ritrovato, ma secondo il racconto di alcuni collaboratori di giustizia il ragazzo sarebbe stato ucciso dai suoi carcerieri durante un tentativo di fuga.

Entrambi sono figli di Gervaso Rancilio, imprenditore italo-francese re delle macchine del caffè.

La famiglia Rancilio è nota per l’azienda storica di macchine del caffè che porta il loro nome, fondata a Parabiago nel 1896 da Roberto. Rancilio Group, oggi parte di Ali Group, ha un fatturato di 74 milioni di euro al 2022, con 270 dipendenti circa (di cui 160 nella sede di Parabiago) e un’export dell’89% della produzione. I Rancilio sono anche attivi nell’ambito immobiliare.

La porta era chiusa dall’interno: nessun segno di effrazione

A chiamare i carabinieri è stato il custode del palazzo: sul posto sono presenti gli specialisti della sezione Rilievi del nucleo investigativo per il sopralluogo nell’attico in cui la donna viveva.

La porta d’ingresso – da quanto appreso – era chiusa dall’interno gli investigatori dell’arma stanno cercando i familiari della vittima e altri testimoni per cercare di ricostruire quanto successo. L’ipotesi più accreditata alla luce dei primi riscontri degli investigatori, è quella dell’omicidio.

L’ombra del fratello Augusto

Augusto Rancilio, originario di Milano, era un architetto e imprenditore che gestiva una piccola azienda di abbigliamento. Il suo nome divenne noto in Italia e nel mondo quando fu rapito il 16 novembre 1974 dall’anonima sequestri calabrese, un gruppo noto per i suoi sequestri e omicidi mirati a scuotere le fondamenta della società italiana.

Il rapimento di Rancilio fu un atto di violenza senza senso: a quanto poi scoperto Rancilio fu ucciso dai sequestratori durante un tentativo di fuga.

Nonostante gli sforzi delle autorità e delle forze dell’ordine per negoziare la sua liberazione, Augusto Rancilio rimase prigioniero delle Brigate Rosse per mesi. Purtroppo, il 10 giugno 1975, la tragica notizia della sua uccisione giunse alle autorità. Fu assassinato dai suoi rapitori, mettendo fine a un dramma che aveva scosso profondamente l’Italia.

La morte di Augusto Rancilio è un doloroso ricordo di uno dei periodi più bui della storia italiana, in cui il terrorismo politico e ideologico causò molte vittime innocenti. La sua storia è un monito contro la violenza politica e l’estremismo ideologico, e continua a essere ricordata come un capitolo doloroso della storia italiana che non deve essere dimenticato.