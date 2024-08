Una donna di 48 anni, residente a Foligno, è stata denunciata a piede libero per abbandono di minore dopo aver lasciato la figlia di cinque anni da sola in un’auto parcheggiata sotto il sole. L’episodio è avvenuto mentre la madre era impegnata a fare shopping in un negozio della zona.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile di Foligno, la donna, madre di due figli, aveva chiuso a chiave il veicolo prima di entrare nell’esercizio commerciale, lasciando la bambina senza sorveglianza. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che, notando la presenza della piccola nell’auto, hanno immediatamente contattato le autorità. I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato la bambina addormentata sul seggiolino posteriore, con la cintura di sicurezza ancora allacciata. Dopo aver tentato di svegliarla bussando sul finestrino e scuotendo l’auto, la bambina è riuscita ad aprire la portiera ed è stata subito assistita.

La piccola, che appariva accaldata e confusa, è stata rinfrescata con acqua e zuccheri mentre si attendeva l’arrivo della madre, rintracciata circa venti minuti dopo anche grazie a un annuncio diffuso nel centro commerciale. Le alte temperature registrate in questi giorni a Foligno hanno reso ancora più critica la situazione, richiedendo un intervento rapido da parte delle forze dell’ordine. I carabinieri, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e conducendo altre verifiche, sono riusciti a ricostruire con precisione l’accaduto.

La madre è stata denunciata per abbandono di minore, mentre la bambina è stata affidata ai familiari per ricevere le necessarie cure.