Folle incidente per entrare in città

Un grave incidente si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di oggi a Cagliari, presso lo stadio Sant’Elia. Il conducente di un autobus privato, transitando lungo via Vespucci, ha commesso un grave errore di valutazione cercando di passare sotto il cavalcavia di via Ferrara. La parte superiore del mezzo di trasporto è andata completamente distrutta nell’impatto.



Il sinistro è avvenuto attorno alle 13.30. Fortunatamente, l’autista era l’unico occupante a bordo del veicolo al momento dell’incidente. Il posto di guida, posizionato più in basso rispetto alla zona destinata ai passeggeri, ha permesso al conducente di uscirne illeso. La parte più colpita è stata infatti quella dei sedili, destinata ai passeggeri, la quale è andata completamente distrutta.



I vigili del fuoco di Cagliari sono rapidamente intervenuti sul luogo dell’incidente, assicurando la messa in sicurezza del sottopassaggio. Anche un’ambulanza del 118 è arrivata sul posto per prestare soccorso al conducente, che fortunatamente non avrebbe riportato ferite.



La Polizia Locale di Cagliari si è occupata dei rilievi dell’incidente, ricostruendo la dinamica del sinistro che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze. Saranno adesso fondamentali le indagini delle forze dell’ordine per capire la dinamica precisa dell’incidente e per verificare eventuali responsabilità.