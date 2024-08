Folle violenza: 63enne aggredita senza motivo e ferita a bastonate in testa in un bar

Un nuovo caso di violenza inspiegabile ha scosso la provincia di Viterbo, dove un episodio agghiacciante ha visto come vittima una donna di 63 anni. Questo evento si aggiunge a una serie di aggressioni recenti che hanno preso di mira persone anziane, suscitando indignazione e preoccupazione.

L’incidente è avvenuto a Montalto di Castro, un paese tranquillo, dove la donna stava serenamente seduta al tavolo di un bar molto frequentato. All’improvviso, un uomo di 64 anni con numerosi precedenti penali, che si trovava seduto a un tavolo vicino con alcuni amici, si è alzato e l’ha aggredita con una violenza inspiegabile.

L’aggressore, in un attacco di furia ingiustificata, ha iniziato a colpire la donna alla testa con un bastone, lasciando la vittima terrorizzata e in stato di shock. L’assalto è stato così feroce che la donna ha riportato gravi ferite, ed è stata immediatamente soccorsa dai presenti e trasportata d’urgenza all’ospedale. I medici, valutando la gravità delle ferite, hanno deciso di tenerla sotto osservazione per una notte, prima di dimetterla con una prognosi di 40 giorni.

L’aggressore è stato prontamente arrestato dalle forze dell’ordine e condotto al carcere di Civitavecchia, dove rimarrà in attesa di processo con l’accusa di tentato omicidio. Questo episodio drammatico ha lasciato la comunità sconvolta, sollevando nuovamente il dibattito sulla sicurezza e sulla protezione dei cittadini più vulnerabili.