Forte terremoto nel sud Italia

La notte del 28 marzo una forte scossa di terremoto ha colpito l’Italia, con epicentro a Campobasso. L’evento sismico è stato registrato alle 23:52 e ha causato notevoli disagi nella zona, già nota per essere a rischio sismico. La scossa è stata avvertita distintamente sulla costa adriatica, ma anche nell’entroterra molisano, pugliese e campano. Segnalazioni sono giunte anche dalla città di Napoli e dalla Basilicata, oltre che dalle province pugliesi più vicine al capoluogo molisano. Il sismografo ha registrato una magnitudo preliminare compresa tra 4.6 e 5.1, confermando la portata dell’evento. La zona di Campobasso è infatti già stata interessata in passato da movimenti tellurici di notevole entità.

Nonostante l’intensità del terremoto, al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Tuttavia, è sempre importante prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità competenti in caso di eventi sismici. In particolare, in una zona ad alto rischio come quella del Molise, è sempre consigliabile seguire le linee guida fornite dalle autorità e predisporre un kit di emergenza.