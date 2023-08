Forte terremoto nella famosa meta turistica

Un sisma di magnitudo 5.1 ha scosso l’entroterra di Paleochora, rinomata località balneare situata sul versante sud dell’isola di Creta, in Grecia. Questo è quanto rivelato dal rinomato istituto geo-sismico americano, USGS, attraverso le informazioni fornite in tempo reale sul suo sito globale.



Il terremoto ha avuto origine a una profondità di 10 chilometri sotto la superficie della crosta terrestre. Questa profondità è generalmente considerata poco profonda in termini sismici, il che può intensificare la percezione del sisma a livello del suolo.



Fortunatamente, nonostante la forza della scossa, non si segnalano al momento danni a edifici o infrastrutture, né ci sono notizie di feriti o vittime. Gli organi di sicurezza locali e le autorità stanno continuando a monitorare la situazione e a valutare la necessità di eventuali interventi d’emergenza.



La popolazione locale e i turisti sono invitati a seguire le indicazioni delle autorità e a rimanere informati attraverso i canali ufficiali di comunicazione, considerando anche la possibilità di ulteriori scosse, tipiche in situazioni post-sismiche.



Il governo greco, in collaborazione con le autorità locali, sta adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.