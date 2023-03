Dopo un anno di ricovero in seguito all’emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma, Stefano Tacconi, l’ex portiere di Juventus e della Nazionale italiana, ha terminato la sua riabilitazione nell’ospedale di Alessandria. In questa fase finale, Tacconi ha deciso di trasferirsi in una struttura più vicina a casa per completare la sua riabilitazione.



Come è noto, l’emorragia cerebrale rappresenta un evento molto grave che può causare danni permanenti al cervello e compromettere la funzionalità del corpo. Tuttavia, grazie alla collaborazione del team medico, Tacconi è riuscito a compiere un progressivo miglioramento dal punto di vista motorio, respiratorio e cognitivo.



La riabilitazione di Tacconi si è svolta in un ambiente sicuro e confortevole, in cui il paziente ha ricevuto cure e attenzioni personalizzate e mirate alla sua specifica situazione clinica. Lavorando su tutti i piani, utilizzando sia le palestre che i laboratori occupazionali della struttura, Tacconi ha dimostrato tenacia, impegno, umore e notevole prestanza fisica, che hanno agevolato il suo recupero.



Inoltre, la costante presenza e la collaborazione attiva dei familiari di Tacconi hanno aiutato a creare un clima di sostegno e di affetto, fondamentale per il successo del percorso riabilitativo. In particolare, la moglie Laura e il figlio Andrea hanno dato il loro contributo per capire chi era Stefano e come andava preso in carico per un corretto trattamento personalizzato.



La storia di Stefano Tacconi rappresenta un esempio di come sia possibile superare anche le situazioni più difficili grazie alla determinazione e alla collaborazione di un team medico competente e affiatato, e all’affetto della propria famiglia. Ora, con il completamento della sua riabilitazione, Tacconi può guardare al futuro con speranza e fiducia, consapevole di aver compiuto un importante passo verso la sua completa guarigione.