“Fra 20 anni costruiremo case lì”. Elon Musk, ecco il nuovo progetto per Marte

Elon Musk è costantemente rivolto verso il futuro. Non si accontenta di esplorare la Terra, il suo sguardo punta verso la Luna. E, neanche la Luna gli è sufficiente: il suo obiettivo è ancora più lontano, con un ambizioso progetto per Marte, dove sogna di creare abitazioni. Quello che sembra un’idea da film di fantascienza è invece un piano reale. Musk ha infatti svelato l’intenzione della sua azienda, SpaceX, di “colonizzare” il pianeta rosso. Il fondatore di Tesla e X ha illustrato la sua visione: “Le prime missioni verso Marte partiranno entro due anni, quando si presenterà la prossima opportunità di lancio tra la Terra e Marte. Non ci sarà equipaggio a bordo, poiché queste spedizioni serviranno a verificare la sicurezza dell’atterraggio”. Se il test avrà successo, “i primi voli con equipaggio umano potrebbero partire tra quattro anni. Da quel momento, il numero di voli crescerà esponenzialmente”.

Musk ha poi chiarito il suo obiettivo a lungo termine: “Entro vent’anni, vogliamo costruire città autosufficienti su Marte”.

Il sogno finale del magnate è quello di rendere l’umanità “multiplanetaria” e garantire che non si trovi più a dipendere esclusivamente dalla Terra. “Non possiamo mettere tutte le nostre risorse, in senso sia letterale che metaforico, su un solo pianeta”, ha affermato. Musk ritiene che tutto ciò sarà economicamente realizzabile: “SpaceX ha creato il primo razzo a stadio riutilizzabile, ma ciò che conta di più è aver reso il riutilizzo economicamente conveniente. Rendere la vita multiplanetaria dipende essenzialmente da un problema di costi su Marte”. Al momento, infatti, spiega, “il costo per trasportare una tonnellata di materiale su Marte si aggira intorno al miliardo di dollari. Dobbiamo abbassare questa cifra a circa 100mila dollari per tonnellata per poter costruire una città autonoma. Serve una tecnologia 10.000 volte più efficiente. Difficilissimo, ma non impossibile”.

Se tutto ciò andrà a buon fine, l’umanità potrebbe trasformarsi per sempre.