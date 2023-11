Questa mattina a Firenze, vicino ai binari della ferrovia, è stato rinvenuto il cadavere di una donna che era riverso a terra all’altezza del sottopasso di via Carraia, alla periferia Nord del capoluogo toscano. Secondo le prime informazioni filtrate, quel corpo appartiene quasi certamente a Francesca Antonacci, l’anziana di 80 anni scomparsa qualche giorno fa dalla sua abitazione in via Allori, nel quartiere di Novoli.

Ritrovato a Firenze il cadavere di Francesca Antonacci

Francesca Antonacci era nata a Bari nel 1943. Dai primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine sul luogo del ritrovamento del corpo, sembra che sia deceduta a causa di un urto contro un treno. L’ipotesi che al momento viene presa di più in considerazione è quella del suicidio. L’anziana donna, che aveva difficoltà nella deambulazione, aveva infatti lasciato un biglietto prima di far perdere le sue tracce l’altro giorno. Il suo cadavere è stato poi riconosciuto dalla figlia e restituito ai familiari per i funerali.

La Procura di Firenze non ha disposto l’autopsia sul cadavere di Francesca Antonacci perché la dinamica che ha portato alla sua morte viene considerata abbastanza chiara. Il suo caso era stato seguito anche dalla trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto. Ma la conduttrice del programma, Federica Sciarelli, non era riuscita a ritrovare in tempo la donna che, bisogna ricordarlo, si era allontanata volontariamente da casa.

Il ritrovamento del cadavere ha provocato disagi per alcune ore al traffico ferroviario. Con circolazione sospesa tra Firenze Cascine e Firenze Rifredi e ritardi dei treni regionali fino a 35 minuti, oltre che alcune cancellazioni. Tutto è però tornato alla normalità intorno alle 9.40.

