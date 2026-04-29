Francesca Fagnani non regge e crolla in lacrime a Belve: pubblico incredulo

Durante una puntata recente di Belve, la conduttrice Francesca Fagnani ha mostrato un cedimento emotivo inaspettato, lasciando il pubblico letteralmente sconvolto. Un momento raro e toccante, che ha spezzato l’abituale rigore del programma, noto per il suo approccio asciutto e distaccato. La reazione di Fagnani ha acceso un dibattito acceso, tra chi ha apprezzato la sua vulnerabilità e chi si è detto sorpreso.

La conduttrice di Belve è sempre stata conosciuta per la sua freddezza apparente e l’impostazione rigorosa delle interviste. Tuttavia, in sole due settimane, è apparsa in lacrime in due occasioni distinte, un fatto che ha colto di sorpresa anche i telespettatori più affezionati. La prima volta, il 14 aprile, a seguito di una risata incontenibile, la seconda, più recente, durante l’intervista a Elena Santarelli, in un passaggio particolarmente delicato del racconto.

Nel corso dell’intervista, dopo aver toccato vari aspetti della vita personale e professionale di Elena Santarelli, la conversazione si è delicatamente spostata sulla drammatica esperienza vissuta dalla famiglia: la malattia del figlio Giacomo, colpito da un tumore nel 2017. La Fagnani ha subito chiarito di voler evitare un racconto già ampiamente noto, con parole precise e rispettose: “Quello che ha vissuto Giacomo lo ha raccontato tante volte… quindi non voglio sottoporla di nuovo a quel racconto e non lo farò”.

Il dialogo si è poi concentrato sull’impatto emotivo e relazionale per la coppia formata da Santarelli e Bernardo Corradi, con una domanda chiave: “Mi dica però se quello che è successo ha fortificato il vostro rapporto oppure vi ha messo in crisi”.

Elena Santarelli ha descritto senza filtri le difficoltà vissute nella prima fase della malattia, parlando apertamente di litigi e incomprensioni: “All’inizio ci siamo un po’ scontrati. Abbiamo litigato tanto, non ci siamo parlati per un po’… Poi un giorno ci siamo abbracciati e ci siamo detti: ‘Non è colpa di nessuno, è così. Dobbiamo stare insieme’”.

Quando la conduttrice ha chiesto il momento esatto in cui è arrivata la notizia della guarigione, la tensione è salita alle stelle. La risposta di Santarelli è stata accompagnata da una reazione emotiva intensa di Francesca Fagnani, che non ha potuto trattenere le lacrime.

Il POV di Elena Santarelli sul pandoro gate. #Belve, martedì ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay! 🐆 pic.twitter.com/TmmoOl9gl4 — Rai2 (@RaiDue) April 28, 2026

Notando il pianto della conduttrice, Elena Santarelli ha ironizzato con una battuta carica di umanità: “Vedi? Adesso è Francesca Fagnani che piange. Ora piangi te. Ti dovrei far ridere adesso”. Questo scambio ha contribuito a stemperare la tensione, ma ha anche sottolineato la profondità del momento condiviso in studio.

Subito dopo, sui social è esplosa la reazione del pubblico, con commenti che hanno definito il pianto di Francesca come un vero e proprio choc: “Francesca Fagnani piange e noi siamo sotto choc”, scrive un utente, riassumendo il sentimento diffuso tra i telespettatori.