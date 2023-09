Francesca Michielin ha comunicato con dispiacere ai suoi fan che le ultime date del suo tour di settembre sono state annullate. La notizia arriva direttamente dai suoi social, dove con un toccante post, ha condiviso i dettagli sulla sua salute.



Un anno fa, la cantante aveva scoperto di avere un problema fisico e, nonostante il dolore, aveva deciso di continuare con il suo lavoro. Tuttavia, dopo un intervento chirurgico ad agosto e il conseguente periodo di riposo, Michielin ha descritto come, durante il training vocale, avesse avvertito forti dolori addominali che si sono aggravati. “Ogni giorno stavo sempre peggio”, ha ammesso.



I medici hanno suggerito un periodo di riposo più lungo del previsto. “Non è il momento opportuno di tornare sul palco”, ha scritto, condividendo la sua tristezza e frustrazione con i fan.



Il suo post su Instagram si conclude con parole di speranza e gratitudine verso i suoi sostenitori. Parole che hanno attirato una cascata di messaggi di affetto e sostegno da parte di fan e colleghi del mondo della musica. Tra questi, artisti del calibro di Laura Pausini, Emma Marrone, Levante, Orietta Berti, Baby K, Ghemon e molti altri hanno espresso il loro affetto, sottolineando l’importanza della sua salute e augurandole una pronta guarigione.



Nonostante tutto, i fan avranno l’occasione di vedere Francesca in TV. Sarà infatti presente come presentatrice nelle audizioni di X Factor, già registrate in precedenza. La nuova edizione del popolare talent show andrà in onda a partire dal 14 settembre su Sky.