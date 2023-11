A volte ritornano, loro malgrado. È il caso di Ivan Graziani, straordinario autore e cantante scomparso nel 1997 che i cantanti Colapesce e Di Martino hanno inserito nel loro nuovo album grazie a del materiale inedito che è stato ceduto dalla famiglia affinché comparisse in un singolo. Il cantante, infatti, è stato citato da Francesca Michielin, cantante e conduttrice di X Factor, che ha chiesto al celebre duo come fosse stato cantare con lui, rivelando così di ignorare la morte – avvenuta ormai 27 anni fa – dell’iconico cantante italiano.

Francesca Michielin pensa che Ivan Graziani sia vivo, salvataggio in corner di Colapesce

Momento di gelo ieri a X Factor. Colapesce e Di Martino erano in live per parlare del loro nuovo disco, Lux Aeterna Beach: un singolo è stato composto con un identico di Ivan Graziani, ceduto dal figlio del cantante scomparso, che ha dato vita ad un duetto virtuale. Il momento da brividi è arrivato quando Francesca Michielin ha chiesto ai due cantanti: “Com’è stato lavorare con Ivan Graziani?”, lasciando intendere di ignorare il fatto che fosse morto. Colapesce, in modo molto sottile, ha cercato di girare intorno alla gaffe raccontando di quanto fossero contenti del fatto che il figlio avesse accettato di cedere la voce del padre scomparso e Michielin, ormai con i piedi nel fango, ha cercato di rimediare con dei giri di parole che però non sono riusciti a migliorare la situazione.

Ivan Graziani, chi era il cantante scomparso nel 1997

Ivan Graziani, nato il 6 ottobre 1945 e scomparso il 1º gennaio 1997, è stato uno dei più talentuosi e originali cantautori italiani. Conosciuto per la sua voce unica e il suo stile eclettico, Graziani ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana.

La svolta nella carriera di Graziani avviene quando intraprende la carriera da solista nei primi anni ’70. Nel 1973 pubblica il suo primo album, “Agnese dolce Agnese“, che contiene brani come “Lugano addio” e “Marika.” Questo lavoro segna l’inizio di una serie di successi che lo consacreranno come uno degli artisti più interessanti della scena musicale italiana.

Ciò che ha reso Graziani unico è stata la sua capacità di fondere il rock con influenze blues, folk e popolare tradizione italiana. Il suo stile unico è evidente in brani come “Firenze (Canzone Triste),” dove la sua voce graffiante e la chitarra potente si combinano per creare un’atmosfera intensa e coinvolgente.

Tra i suoi successi più noti ci sono “Agnese,” “Pigro,” e “Monna Lisa.” Ognuno di questi brani è caratterizzato dalla maestria di Graziani nel combinare la poesia dei testi con la forza della sua esecuzione musicale. La sua canzone “I lupi” è diventata un classico, apprezzato sia per la sua melodia avvincente che per la profondità dei suoi testi.