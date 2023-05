Francesca Pascale contro Forza Italia e Gasparri: “È arrivata un sacco di feccia fascista”

Francesca Pascale, l’ex compagna di Silvio Berlusconi e ora sposata con Paola Turci, ha nuovamente criticato Forza Italia attraverso un commento su Instagram. Il post era in risposta a un video pubblicato sulla pagina “The Journalai”, registrato durante la convention forzista del 5 e 6 maggio e avente come protagonista Maurizio Gasparri.

Nel video, Gasparri, vicepresidente del Senato e ex membro di Alleanza Nazionale, si esprime su argomenti leggeri come il suo brano musicale preferito, l’abbigliamento e l’armocromista Elly Schlein. La frase che ha suscitato la reazione di Pascale è stata: “A mia moglie, mi fa l’armadio. Poi ho pantaloni grigi e giacca blu, non ci vuole tutta questa scienza”.



Pascale, in risposta, ha scritto: “In Forza Italia, con la nascita del Pdl, è arrivata un sacco di feccia fascista”. Questa dichiarazione arriva a distanza di due anni dal suo annuncio che non avrebbe più votato per il partito di Berlusconi. Tale decisione era seguita a una controversia con Antonio Tajani, attuale ministro degli Esteri, che aveva dichiarato che “una famiglia senza figli non esiste”.



La tensione tra Pascale e gli alleati di Forza Italia non è nuova. Un esempio è la difficile relazione con Matteo Salvini, che Pascale ha definito “troglodita”. Prima delle ultime elezioni, mentre era in luna di miele con Paola Turci, aveva espresso su Instagram la sua intenzione di lasciare l’Italia in caso di vittoria dei sovranisti.



Gasparri, a poche ore dalle dichiarazioni di Pascale, ha risposto: “Io mi occupo di politica, non di livori minori”. Aggiungendo, in un’intervista con l’Adnkronos, che è sempre rimasto fedele a Berlusconi e che si occupa di “buona politica e di buone amicizie”. Conclude con un’espressione latina, “De minimis non curat praetor”, che significa “il pretore non si occupa delle piccolezze”, forse un ulteriore stoccata a Pascale.