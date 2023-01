Francesco Totti aspetta un figlio, la verità

“Francesco Totti e Noemi Bocchi aspettano un figlio“. La notizia ha fatto impazzire i social nel giro di poche ore. Sono subito partite le teorie e la ricostruzione delle fonti, con tanto di interviste ad amici, parenti, ex compagni e analisi del ventre piatto di Bocchi. C’è qualcosa di vero?

Francesco Totti e Noemi Bocchi

È vero che Francesco Totti e Noemi Bocchi aspettano un figlio?

Le prime pagine dalle quali si è letto di una possibile gravidanza in vista per Noemi Bocchi sono state quelle dell’insospettabile Corriere della Sera di quest’estate. Una stagione caldissima per l’esplosione della coppia Francesco Totti-Ilary Blasi, amatissima dai romani. E proseguita, poi, con la venuta a galla delle frequentazioni ormai mature di entrambi: Totti con Noemi Bocchi e Ilary con Bastian Muller.

Noemi Bocchi

E poi la domanda fatale, soltanto immaginabile osservando il ventre piatto della designer romana: “È davvero incinta?”. Le voci si sono rincorse per un bel po’, finché Alex Nuccetelli, esperto di relazioni pubbliche romano e grande amico del Pupone, non ha rilasciato un’intervista al periodico di gossip, Diva e Donna. La rivista avrebbe frainteso alcune sue allusioni alla possibilità che Francesco e Noemi possano fare insieme quello che per Totti sarebbe il terzo figlio e per Noemi il secondo.

Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti? Parla Alex Nuccetelli

Non è finita qui, però, perché l’allusione sarebbe tornata alla ribalta in queste ore, costringendo ancora una volta Nuccetelli a intervenire: “Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo. Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho risposto che nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio”.

Alex Nuccetelli

Il pierre e amico di Francesco Totti, Nuccetelli, aggiunge: “So al cento percento che lei non è incinta. So con certezza che è una notizia falsa attualmente”. E spende anche le prime parole di stima verso la nuova compagna del Pupone: “Lei è una bravissima ragazza. Io la conosco da molto tempo, ha sempre frequentato le mie serate. Posso dire che attualmente le cose tra loro vanno benissimo. Stanno bene e lei non ha affatto cavalcato i gossip. Tra loro c’è amore e anche tanta sintonia”.