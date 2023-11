Uccide le tre figlie di 4, 10 e 11 anni. Violento, lo avevano fatto uscire del carcere

Una agghiacciante notizia arriva dalla Francia, dove un uomo di 41 anni dopo essersi costituito ha confessato l’omicidio delle sue tre figlie di 4, 10 e 11 anni. La strage familiare si è verificata nella banlieue di Parigi. Le tre bambine sono state ritrovate morte all’interno dell’appartamento dove vivevano con la madre. Da quanto si apprende, il padre trasformatosi in assassino era già stato condannato in passato per gravi atti di violenza domestica.

Uomo uccide le sue tre figlie in Francia

Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Figaro, l’uomo che ha ucciso le tre figlie è di origini marocchine, con un permesso di soggiorno valido fino al 2025. Il 41enne si è presentato al commissariato di Dieppe, nella Siene-Marittime, confessando di aver commesso il triplice omicidio nel suo appartamento a Alfortville, a circa 200 chilometri di distanza.

Come già accennato, l’uomo aveva già dei precedenti specifici per violenza familiare. Nel 2021, infatti, era stato indagato per “stupro coniugale” e poi era stato condannato per “violenza domestica con l’uso di un’arma”. Avrebbe più volte picchiato la sua compagna con un bastone di fronte alle tre figlie. Aveva anche subito una condanna a 12 mesi con la condizionale, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Ma poi era tornato in libertà dallo scorso agosto.

Indiscrezione ancora non confermata è anche il fatto che gli fosse stato revocato il divieto di avvicinarsi alla sua famiglia. Quando gli agenti di polizia hanno sfondato la porta di casa dopo la sua confessione, si sono trovati di fronte una scena raccapricciante: due delle bambine erano state uccise a coltellate, mentre non è ancora chiaro come sia morta la terza. Due di loro erano sotto una coperta, un’altra era sul divano. Della moglie, invece, una donna di 36 anni domiciliata a Marolles-en-Brie, al momento non si trova alcuna traccia.