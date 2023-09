Momenti di paura ieri sera in Stazione Centrale a Milano, quando una nuvola di fumo ha iniziato a fuoriuscire dalla carrozza 4 del Frecciarossa Brindisi-Milano, fermo sul binario 19. L’allarme è scattato poco prima delle 19, con i vigili del fuoco prontamente intervenuti per gestire la situazione.



Mentre i carri di soccorso e gli agenti del comando di Milano affluivano in stazione, l’evacuazione del treno è stata avviata con tempestività. Una particolarità ha caratterizzato questo intervento d’emergenza: tra i passeggeri presenti a bordo c’era, casualmente, anche un vigile del fuoco fuori servizio, che non ha esitato a prestare il suo aiuto nella gestione dell’evento e nella messa in sicurezza del mezzo.



Fortunatamente, nonostante lo spavento, la situazione è stata prontamente controllata e non si registrano feriti o persone coinvolte. Al momento, le cause dell’incidente rimangono sconosciute. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per effettuare i necessari sopralluoghi, al fine di determinare le cause alla base del fumo sprigionatosi dalla carrozza. Il traffico ferroviario, nel frattempo, ha subito dei rallentamenti, con conseguente disagio per i numerosi pendolari e viaggiatori in transito.