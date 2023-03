Svolta clamorosa nelle indagini sull’omicidio di una ragazzina 12enne, avvenuto a Freudenberg, vicino a Coblenza, in Germania. Secondo quanto riportano gli organi di informazione tedeschi, le principali sospettate dell’omicidio sarebbero due coetanee, rispettivamente di 12 e 13 anni. Il corpo esanime di Luise F., così si chiamava la vittima, era stato trovato in un bosco, a pochi chilometri di distanza dal percorso che la ragazzina avrebbe dovuto fare per tornare a casa sua dopo essere stata da un’amica.

12enne uccisa in Germania

Omicidio di una 12enne a Freudenberg in Germania

Luise era stata vista l’ultima volta sabato scorso intorno alle 17:30 a Freudenberg. Le ricerche da parte di forze dell’ordine e vigili del fuoco erano poi iniziate in serata, subito dopo che i familiari hanno denunciato il mancato ritorno a casa della ragazzina. Dalle indagini emergono i dubbi degli inquirenti sul perché il corpo della vittima dell’omicidio non sia stato trovato in direzione della sua abitazione, ma nella direzione opposta, nel territorio della Renania-Palatinato.

Le ipotesi principali per spiegare questa anomalia sono due. La prima è che Luise abbia sbagliato strada da sola. La seconda, ancora più inquietante, è che sia stata portata lì con la forza. Ma gli investigatori in Germania non escludono nemmeno che l’omicidio sia avvenuto in un luogo diverso da dove poi è stato rinvenuto il cadavere. A fornire risposte più precise dovrebbe essere l’autopsia sul corpicino della 12enne, il cui risultato dovrebbe essere divulgato nella giornata di oggi.