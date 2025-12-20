Frontale spaventoso nella notte, morti giovani: le auto ammassi di lamiere. Strada chiusa

Durante la notte a Ceccano, un grave incidente frontale ha causato la morte di due giovani. Le forze dell’ordine e i soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma l’impatto è stato fatale per gli occupanti di una delle vetture coinvolte. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e le indagini.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 2 della notte lungo via Colle Leo. Una Fiat Punto con a bordo due giovani si è scontrata frontalmente con una Skoda. Dopo l’urto, la Fiat ha terminato la sua corsa contro un muro, riportando gravi danni.

Il violento impatto ha ridotto l’utilitaria a un ammasso di lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone per mettere in sicurezza l’area e per estrarre i corpi, insieme a più mezzi del 118. Nonostante la rapidità dei soccorsi, i due giovani a bordo della Fiat Punto sono deceduti.

Interventi e rilievi sul luogo dell’incidente

I carabinieri hanno avviato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono in corso accertamenti sulle cause, sulla velocità dei veicoli e sulle condizioni della strada al momento del sinistro. Nessuna ipotesi viene esclusa, inclusi errori umani o fattori esterni.

La chiusura di via Colle Leo ha consentito di effettuare le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici in sicurezza. La tragedia ha suscitato dolore e sgomento nella comunità locale.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni dettaglio. Nel frattempo, resta aperta la riflessione sulla sicurezza stradale e sui rischi legati alla guida notturna.