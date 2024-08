Una tranquilla giornata estiva sulla spiaggia di Alba Adriatica è stata sconvolta da una tragedia. Verso mezzogiorno, un fulmine ha colpito la costa meridionale della città, precisamente tra le concessioni Piccolo Chalet e Copacabana, ferendo almeno tre persone. Il forte rumore e la violenza della scarica elettrica hanno spaventato i numerosi turisti presenti.

Immediatamente dopo l’incidente, si sono verificate scene di panico e disordine tra i bagnanti. Gli operatori del 118 sono intervenuti rapidamente, avviando le procedure di rianimazione per i feriti. Uno dei bagnanti coinvolti è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale di Teramo e le sue condizioni sono giudicate critiche. Tra i feriti si trovano anche un turista e una giovane donna, ma le loro identità non sono ancora state rese pubbliche.

Sul luogo sono presenti le forze dell’ordine e il personale sanitario, impegnati a stabilizzare le condizioni dei coinvolti. I testimoni dell’accaduto hanno riferito di aver vissuto momenti di puro terrore. “Abbiamo sentito un rumore assordante, poi è scoppiato il caos. Non capivamo cosa stesse succedendo”, ha raccontato uno dei presenti.