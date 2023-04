Fumo e fiamme in una scuola di Trastevere, evacuati gli alunni. Paura e terrore…

Nel pomeriggio di oggi, i carabinieri della stazione di Porta Portese sono stati chiamati a intervenire in un incendio scoppiato in un locale caldaie all’esterno di un istituto comprensivo a Trastevere, in via Napoleone Paraboni.



Gli studenti erano regolarmente a scuola quando l’allarme è scattato. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente.



Le autorità competenti, per garantire la massima sicurezza dei bambini, hanno deciso di evacuare 10 alunni coinvolti in alcune attività pomeridiane.



Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e assicurarsi che non ci fossero ulteriori pericoli per gli studenti e il personale scolastico.



È stata aperta un’inchiesta per accertare le cause dell’incendio e per verificare che le norme di sicurezza siano state rispettate.



Situazioni come questa ci ricordano l’importanza di avere regole rigorose per la prevenzione degli incendi, soprattutto negli ambienti frequentati dai più giovani come le scuole. La sicurezza dei nostri figli non può essere messa in discussione e dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerli.