Funerali Ratzinger, la richiesta della piazza: “Santo subito”

Si sono conclusi in piazza San Pietro i funerali solenni di Joseph Ratzinger. L’ultimo momento liturgico della celebrazione funebre di Papa Benedetto XVI è stato quello del ‘commiato’ attraverso cui il Papa emerito viene affidato a Dio. La salma di Ratzinger è poi già stata tumulata nelle grotte vaticane, dove riposano per l’eternità molti dei suoi predecessori. Secondo le prime stime fornite dalla sala stampa vaticana, sarebbero stati circa 50mila i fedeli che hanno deciso di assistere dal vivo alla cerimonia in una giornata tetra e nebbiosa. Quando poi Papa Francesco, che ha presieduto il rito funebre, ha posto la sua mano sul feretro di Ratzinger, la folla ha cominciato a gridare “Santo subito”.

I funerali di Joseph Ratzinger

Sono stati momenti di grande commozione quelli che hanno preceduto l’uscita da piazza San Pietro della bara di Joseph Ratzinger. Il corteo funebre si è fermato per permettere a Papa Francesco di porgere il suo ultimo saluto al suo predecessore Benedetto XVI. Ed è proprio in questo momento, dopo l’ultimo “Amen” pronunciato da Bergoglio, che le migliaia di fedeli presenti hanno cominciato a chiedere ad alta voce che Ratzinger sia proclamato “Santo subito”.

“Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce”, ha detto Papa Francesco, giunto in sedia a rotelle a piazza San Pietro. Durante la sua omelia, Bergoglio ha chiesto di “affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita”.

Prima dell’intervento di Papa Francesco, il funerale di Ratzinger è stato preceduto dalla recita del rosario. La bara di Benedetto XVI è stata collocata sul sagrato di piazza San Pietro. Sopra al feretro è stato appoggiato un Vangelo aperto. Poi, un lungo applauso ha accolto l’arrivo della bara in piazza. Molte le bandiere tedesche presenti per l’occasione a San Pietro. E si sono notati anche diversi striscioni con la scritta “Danke Benedikt” (Grazie Benedetto).

