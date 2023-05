Carlo Fuortes ha deciso di rimettere il suo mandato di amministratore delegato della Rai. La notizia è stata comunicata al Ministro dell’Economia e delle Finanze. Fuortes ha motivato la sua scelta dichiarando che non ci sono più le condizioni per continuare a svolgere il suo lavoro.



Il CEO della Rai ha spiegato che dal 2023 si è aperto uno scontro politico sulla sua carica e sulla sua persona che indebolisce l’azienda. Ha inoltre rilevato il venir meno dell’atteggiamento costruttivo del Consiglio di Amministrazione della Rai, che minaccia di paralizzare l’azienda e di renderla incapace di affrontare le sfide del futuro.



Fuortes ha ribadito la sua posizione di privilegiare il beneficio generale della collettività rispetto alle convenienze di parte e ha dichiarato che non può accettare compromessi sulla linea editoriale e sulla programmazione che non considera nell’interesse della Rai. Ha concluso sostenendo che la sua scelta è nell’interesse dell’azienda e che il suo futuro professionale non può costituire oggetto di trattativa.