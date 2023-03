Furia ultras, ferito un poliziotto

Cresce l’attesa del derby di calcio tra Roma e Lazio, ma purtroppo cresce anche la tensione e la preoccupazione per la sicurezza. Lo Stadio Olimpico è presidiato da circa 1000 agenti di Polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e vigili del fuoco per garantire la tranquillità del match.



Tuttavia, intorno alle 15 sono iniziati i lanci di fumogeni e petardi da parte di alcuni tifosi, che hanno colpito alla testa un agente della Polizia. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per sedare la situazione.



Già dall’ora di pranzo, le tifoserie si erano radunate nei pressi dello stadio e lungo il lungotevere, dove sono state schierate più di dieci camionette della Polizia per evitare possibili contatti tra i tifosi avversari.



Nonostante ciò, secondo quanto riportato da Sky Sport, le due tifoserie hanno cercato il contatto all’altezza del Ponte della Musica. Fortunatamente, l’intervento delle forze dell’ordine ha sventato qualsiasi scontro.



La situazione rimane delicata e le forze dell’ordine continuano a monitorare attentamente la zona intorno allo stadio per evitare episodi di violenza. La sicurezza dei tifosi e dei cittadini è la massima priorità e tutti gli sforzi sono concentrati per garantire un derby pacifico e sicuro per tutti.