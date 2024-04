Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Gallarate, comune di poco più di 50mila abitanti nella provincia di Varese, in Lombardia. Due persone, marito e moglie di 70 anni, sono state trovate in casa senza vita. A scoprire l’accaduto è stato il figlio, che non avendo più notizie dei genitori si è recato presso la loro abitazione per capire cosa stesse succedendo, scoprendo i due corpi. Gli inquirenti stanno ora cercando di far luce su quanto accaduto, anche se al momento l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un omicidio-suicidio.

Stando alle prime informazioni, infatti, il marito avrebbe ucciso la moglie tra le mura di casa, togliendosi poi a sua volta la vita. Sul caso stanno indagando ora i carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Susanna Molteni. Per il momento si esclude che a uccidere i coniugi possano essere state altre persone. La morte risalirebbe ad alcuni giorni fa: ancora da chiarire le cause che avrebbero portato al terribile gesto da parte dell’uomo.