Garlasco, Alberto Stasi libero: il gesto prima di uscire dal carcere fa piangere tutti

La scarcerazione di Alberto Stasi segna un passaggio cruciale nel caso Garlasco. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto l’affidamento in prova ai servizi sociali a favore del 42enne, dopo oltre dieci anni di detenzione. Questo evento apre nuovi scenari in un procedimento che resta tuttora sotto osservazione.

Uscita dal carcere e misura alternativa

È importante sottolineare che la liberazione di Stasi non equivale ad una assoluzione, bensì rappresenta una misura alternativa alla detenzione. Pur fuori dal carcere, l’ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni, continua formalmente a scontare la pena. La decisione è stata presa con il parere favorevole della Procura Generale di Milano, che sta anche valutando la richiesta di revisione del processo avanzata dalla difesa.

La richiesta di revisione del processo

La difesa punta alla revisione del processo, uno strumento previsto per casi in cui emergano elementi nuovi tali da mettere in discussione una condanna definitiva. Si tratta di un iter complesso e raro, che necessita di prove concrete per poter essere accolto.

Parallelamente, la Procura di Pavia ha chiuso un’inchiesta bis indicando come indagato Andrea Sempio per l’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007. È fondamentale ribadire che Sempio è formalmente una persona indagata e la presunzione di innocenza resta pienamente valida in assenza di una condanna definitiva.

Attenzione alla presunzione di innocenza

Il caso Garlasco ha avuto una grande eco mediatica, tanto da spingere il Garante per la privacy a richiamare all’attenzione di media e televisioni l’importanza di rispettare la presunzione di innocenza e la dignità delle persone coinvolte. Questo richiamo sottolinea la necessità di un racconto prudente e rigoroso delle vicende giudiziarie.

Di conseguenza, è indispensabile distinguere con chiarezza tra fatti accertati e aspetti ancora oggetto di approfondimento. La scarcerazione di Stasi è un fatto concreto; l’esito della revisione del processo e della nuova inchiesta rimangono incerti e da definire.

Il reinserimento e la nuova quotidianità

Dopo l’uscita dal carcere di Bollate, Stasi inizierà una nuova fase di reinserimento sociale, trasferendosi in un comune dell’hinterland milanese. Continuerà a svolgere il ruolo di responsabile dell’amministrazione, già svolto durante il regime di semilibertà, sotto il controllo degli uffici competenti e nel rispetto delle prescrizioni previste dall’affidamento.

Il gesto con cui ha lasciato la struttura penitenziaria, portando con sé solo gli effetti personali e donando alcuni beni ad altri detenuti, testimonia la volontà di chiudere un capitolo della propria vita.

Prospettive future

Nei prossimi mesi la difesa lavorerà alla richiesta di revisione puntando a un’assoluzione piena, mentre proseguirà il percorso giudiziario legato alla nuova inchiesta di Pavia. Due filoni distinti ma paralleli che potrebbero influire significativamente sull’evoluzione di uno dei casi più discussi della cronaca giudiziaria italiana. Al momento, la vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica.