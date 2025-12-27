Garlasco, bomba shock: “Un video di Andrea Sempio sul computer di Chiara, guardate cosa fa”. Immagini sconvolgenti

Un nuovo elemento è stato portato all’attenzione del pubblico dal canale YouTube Bugalalla Crime, che ha diffuso la segnalazione di un filmato inedito rinvenuto sul computer di Chiara Poggi. Secondo quanto raccontato nel video, il materiale mostrerebbe Andrea Sempio durante la notte, insieme ad altre persone non identificate, mentre sarebbe coinvolto in atti di vandalismo all’interno dell’istituto scolastico che frequentava. Il contenuto sarebbe arrivato direttamente alla redazione del canale e, dopo una fase di verifica, sarebbe stato reso pubblico.

La youtuber spiega di aver ricevuto pochi giorni fa questo video, che risalirebbe al marzo 2007 e sarebbe stato realizzato da Marco Poggi. Nel filmato comparirebbero Andrea Sempio e alcuni amici. Il file, sempre secondo quanto riferito, si trovava all’interno della cartella “documenti” del computer di Chiara Poggi, elemento che ha sollevato ulteriori interrogativi.

Dalla ricostruzione proposta emerge anche un dettaglio tecnico rilevante. Il video avrebbe permesso di individuare un accesso al computer avvenuto il giorno successivo alla morte di Chiara Poggi, quando l’abitazione risultava già sotto sequestro. Questo accesso sarebbe avvenuto prima delle operazioni peritali ufficiali e avrebbe portato a una copia forense eseguita in un secondo momento, considerata potenzialmente alterata.

Secondo quanto riportato, la validità del filmato e i dati tecnici ad esso collegati sarebbero stati confermati dai consulenti della procura, il dottor Occhetti e l’ingegner Porta. Dopo aver esaminato il materiale, entrambi avrebbero attestato non solo l’autenticità del video, ma anche la presenza di anomalie nei dati, inclusa la conferma di un accesso datato 14 agosto, indicato come elemento certificato.

La tesi avanzata da Bugalalla Crime è che questa nuova evidenza indicherebbe un intervento volontario da parte di qualcuno, finalizzato a modificare o occultare informazioni ritenute rilevanti. Da qui sarebbe partita un’analisi su chi fosse in possesso delle chiavi dell’abitazione Poggi il giorno successivo al ritrovamento del corpo e su chi, tra questi, avrebbe potuto accedere alla casa nonostante i sigilli.

Nel video si parla apertamente di uno scandalo rispetto a quello che, secondo le regole del procedimento penale italiano, avrebbe dovuto garantire un giusto processo. Viene inoltre sostenuto che i file presenti sul computer di Chiara Poggi non sarebbero stati oggetto di controlli approfonditi. Questi elementi verrebbero indicati come confermati da chi all’epoca ricopriva il ruolo di consulente del Tribunale e che oggi risulterebbe consulente della difesa di Alberto Stasi.

All’interno del contenuto pubblicato da Bugalalla Crime è possibile visualizzare il filmato originale, insieme alla documentazione delle consulenze tecniche presentate dalle diverse parti coinvolte.