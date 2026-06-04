Garlasco, gli ex vicini rompono il silenzio: “Andrea viveva così”

Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuove testimonianze raccolte a Vigevano che delineano il profilo di Andrea Sempio, indagato nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi del 2007. Le dichiarazioni degli ex vicini, trasmesse da Mattino Cinque nei giorni scorsi, contribuiscono ad alimentare il confronto pubblico mentre la Procura di Pavia procede con gli accertamenti.

Le testimonianze degli ex vicini di Andrea Sempio

Nel servizio televisivo realizzato a Vigevano, diverse persone che in passato hanno abitato vicino ad Andrea Sempio hanno descritto il suo comportamento come riservato e isolato. Un testimone riferisce: «Un ragazzo tranquillo, si è sempre fatto i fatti suoi, molto sulle sue». Un altro aggiunge che lo ha visto spesso da solo, senza visite frequenti.

Un residente sottolinea: «Non ho mai visto nessuno venire da lui, a parte sua madre e suo padre. Era una persona molto solitaria». Tra i dettagli emersi, anche l’abitudine di non mettere mai fuori il cassonetto della carta, un dato che contribuisce a tracciare un quadro di estrema riservatezza e isolamento sociale.

Le intercettazioni e il loro ruolo nel dibattito

Durante la trasmissione, la conduttrice Federica Panicucci ha richiamato l’attenzione su una delle intercettazioni più discusse, datata 21 marzo 2025, in cui Andrea Sempio afferma: «Secondo loro adesso si possono leggere, che una volta erano illeggibili…». Il riferimento riguarda documenti acquisiti nell’ambito dell’inchiesta.

Nella stessa conversazione, Sempio parla di un CD ottenuto da una persona di nome Angela, un dettaglio che ha suscitato molte interpretazioni tra esperti e opinionisti chiamati a commentare la vicenda nei programmi televisivi dedicati.

Il caso del Fruttolo e altri elementi emersi

Il dibattito si è concentrato anche su un particolare che ha suscitato notevole attenzione: il riferimento a un Fruttolo che Chiara Poggi avrebbe consumato la mattina dell’omicidio. Federica Panicucci ha sottolineato come sia stato oggetto di interrogativi il fatto che Andrea Sempio potesse conoscere questo dettaglio.

Il confronto si è poi esteso ad altri elementi, quali test psicologici, appunti personali attribuiti all’indagato e documenti acquisiti dagli investigatori, contribuendo a un quadro complesso e articolato degli sviluppi dell’inchiesta.

Il confronto televisivo e le reazioni

Tra i momenti più accesi della puntata, la conduttrice ha risposto alle osservazioni della giornalista Grazia Longo, che aveva parlato di immaturità nel descrivere alcuni contenuti emersi dagli atti. Panicucci ha ribadito l’importanza di non sottovalutare riflessioni che riguardano temi legati alla violenza.

Durante il confronto con l’avvocata Emanuela Carcano, è stata inoltre evidenziata la necessità di evitare qualsiasi forma di normalizzazione di certi comportamenti, un passaggio che ha intensificato il dibattito e generato reazioni sui social network. Nel frattempo, la Procura di Pavia continua le indagini con attenzione sugli elementi raccolti, mantenendo il caso Garlasco al centro della cronaca nazionale e del dibattito tra giustizia, media e opinione pubblica.