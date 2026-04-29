Garlasco, tensione alle stelle: Sempio di nuovo sotto torchio

La vicenda torna a muoversi dopo mesi di attesa. A pochi passi dalla chiusura delle indagini, arriva una convocazione che cambia il ritmo dell’inchiesta e riporta al centro uno dei nomi più discussi degli ultimi anni.

Andrea Sempio dovrà presentarsi davanti alla Procura di Pavia il prossimo 6 maggio, in quello che viene considerato l’ultimo interrogatorio prima della conclusione definitiva degli accertamenti sul delitto di Chiara Poggi. Un passaggio chiave, destinato a chiarire definitivamente la posizione dell’indagato nella nuova fase investigativa.

La convocazione arriva in modo inatteso, soprattutto alla luce di quanto accaduto in passato. Il 20 maggio dello scorso anno, infatti, il 38enne non si presentò all’interrogatorio, dopo che i suoi legali – all’epoca gli avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati – avevano sollevato una questione formale. Secondo la difesa, l’invito non era valido perché privo dell’avviso relativo alla possibilità di accompagnamento coatto in caso di mancata comparizione.

Questa volta, però, il quadro è diverso. L’appuntamento fissato dalla Procura rappresenta un passaggio cruciale, sia dal punto di vista procedurale sia sotto il profilo investigativo. Da questo interrogatorio potrebbe emergere l’ultimo tassello prima della chiusura del fascicolo, in una vicenda che continua a suscitare attenzione e interrogativi a distanza di anni.