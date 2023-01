Gas, tornano a salire le bollette: fatture di dicembre al +23%

Tornano a salire le bollette del gas. Questa volta tocca alle famiglie del mercato tutelato (circa il 33% del totale), che vedranno aumentare le loro fatture del gas di circa il 23,3% rispetto al mese di novembre. A comunicarlo è Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, spiegando che a dicembre il prezzo della materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è fissato in 116,6 euro/MWh, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese. Nelle prime settimane di dicembre le quotazioni del gas hanno raggiunto anche punte di circa 135 euro/MWh. Dunque, in base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di dicembre e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo in tutela è stata registrata appunto una crescita del 23,3% della bolletta, rispetto a novembre dello stesso anno.

Il nuovo metodo di calcolo

Da ottobre l’Arera aveva introdotto un meccanismo di calcolo delle tariffe diverso: dal primo ottobre 2022, nel tentativo di proteggere i clienti domestici dall’impennata dei costi energetici, l’aggiornamento è su base mensile in riferimento ai consumi del mese appena concluso e non più trimestrale per i consumi che saranno effettuati nei tre mesi seguenti. Se l’Autorità avesse utilizzato il precedente sistema anche durante tutto l’ultimo trimestre del 2022, si sarebbe applicata una componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (Cmemm) di oltre 240 euro al megawattora. Il nuovo metodo ha consentito, invece, di applicare una Cmemm di 78 euro/MWh in ottobre e di 91,2 euro/MWh in novembre.



Malgrado i risparmi ottenuti con il nuovo metodo di aggiornamento mensile ex post introdotto dall’Autorità nel luglio scorso, dalle osservazioni di Arera, la spesa per il gas della famiglia tipo (che ha consumi medi di 1.400 metri cubi annui) nell’anno compreso fra gennaio e dicembre 2022 è di circa 1.866 euro, in crescita del 64,8% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Cosa ci aspetta nel 2023

Con l’aggiornamento delle tariffe del gas reso noto oggi, “Arera conferma in pieno l’allarme sulle bollette lanciato nei giorni scorsi dal Codacons, quando l’associazione ha parlato di inevitabili rincari alle porte per il gas. Un aumento delle tariffe del 23,3% è peggiore delle aspettative ed equivale ad una bolletta media del gas che sale a quota 2.113 euro annui a famiglia”. E’ quanto ha affermato il Codacons spiegando che “rispetto allo stesso periodo del 2021, infatti, i prezzi del gas risultano a dicembre più elevati del 55,8%, con un incremento di spesa pari a +757 euro a nucleo rispetto alle tariffe in vigore a dicembre del 2021”.



