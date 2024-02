L’avventura di Gennaro Gattuso al Marsiglia può definirsi conclusa. Domenica sera, dopo l’ennesimo stop della stagione (ko 1-0 col Brest), il tecnico italiano è apparso decisamente sconfortato, a tratti impotente. Sensazioni che, aggiunte alle scuse rivolte ai tifosi tramite i media, hanno colpito la dirigenza di casa: in mattinata i francesi hanno deciso di procedere con l’esonero.

“A questa squadra manca un’anima. Dobbiamo essere onesti nel dire che non meritiamo questa maglia se giochiamo con questa mentalità. Mi scuso con i tifosi perché abbiamo toccato il fondo e più in basso non si può andare”. Sono queste le parole che sono costate l’esonero dalla panchina del Marsiglia a Gattuso.

Ad ogni modo, l’esonero di Gattuso sembra più che mai giustificato, visto che il Marsiglia non ha effettuato tiri in porta nel primo tempo della partita con il Brest, per la terza volta nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni a cui ha preso parte. Inoltre la squadra non vince una partita in campionato dal 17 dicembre scorso contro il Clermont. Per ora si tratta della stagione peggiore dal 1978.

