Gelati, quali sono i migliori al supermercato: ecco la classifica. Qualità, prezzo e salute

Con l’arrivo dell’estate, il caldo e la voglia di gelato diventano compagni inseparabili delle nostre giornate. Ma quale scegliere tra la vasta offerta del supermercato? La gamma è davvero ampia e ce n’è per tutti i gusti, ma non tutti i gelati sono uguali. Tra vaschette, barattolini e gelati in multi confezioni, possiamo sbizzarrirci nella scelta.

I vari supermercati e discount propongono spesso delle opzioni esclusive, inclusi gelati del proprio marchio. Altroconsumo, rivista specializzata nella tutela dei consumatori, ha stilato una classifica dettagliata dei migliori gelati in commercio, basandosi su criteri specifici. La scelta è avvenuta tra ben 156 diversi tipi di gelati presenti nei grandi punti vendita.

Gli esperti di Altroconsumo hanno valutato diversi aspetti: contenuto di nutrienti e zuccheri aggiunti, presenza di coloranti e additivi, chiarezza delle informazioni nutrizionali sulle confezioni, e infine il rapporto qualità/prezzo.

La classifica dei migliori gelati

Cosa è emerso dalla classifica? I migliori gelati del supermercato secondo Altroconsumo sono:

Ghiacciolo Sammontana Dadaumpa vintage al gusto anice

al gusto Ghiacciolo Sammontana Dadaumpa al gusto cedro e granatina

al gusto e Ghiacciolo al limone e all’amarena Conad

e Mini cono Conad

Gelati a stecco Coop

Questi gelati non solo sono di alta qualità, ma hanno anche prezzi molto convenienti. Le analisi di laboratorio sulla qualità del prodotto hanno confermato queste scelte, con un costo medio che si aggira intorno ai tre euro.

Ma cosa dire delle vaschette gelato? Sebbene non siano le più scelte dagli italiani, che preferiscono le monoporzioni, l’azienda tedesca Öko-Test ha rivelato quali sono le migliori opzioni. Tra le vaschette e i barattoli, i gelati migliori sono quelli di Häagen-Dazs e Bofrost. Quindi, la prossima volta che sentite il richiamo del caldo e la voglia di gelato, sapete dove rivolgere la vostra attenzione. Buon appetito e buona estate!