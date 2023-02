Gelo russo in arrivò sull’Italia, dopo settimane di primavera in anticipo. Prevista neve al nord, con temperature natalizie vicine allo zero.

Da domani a domenica arriva lo stravolgimento siberiano, con lo spiffero artico che invaderà l’Italia ad iniziare dalla Porta della Bora. Al Nord il calo sarà anche di -10 gradi, con neve prevista anche in pianura. Su Torino per lunedì sono previsti 40 cm di neve, senza l’aiuto del cuscinetto freddo.

Neve ma anche acqua. Che per la siccità imperante è un bene ma che potrebbe rivelarsi intensa su Emilia, Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta. E poi il vento di burrasca, il temibile blizzard, atteso da domenica sera fino a martedì pomeriggio. Solo ne primo fine settimana di marzo le cose dovrebbero migliorare.