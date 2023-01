Generale Usa, sarà guerra Usa-Cina

Usa e Cina potrebbero entrare in guerra tra loro nel giro di due anni, nel 2025: e’ il monito ai propri sottoposti del generale Michael Minihan, capo del comando mobilita’ aerea che sovrintende alla flotta di aerei da trasporto e rifornimento. Lo scrive il Washington Post.

L’alto ufficiale invita i suoi uomini ad accelerare la loro preparazione per un potenziale conflitto, citando le aspirazioni del presidente cinese Xi Jimping e la possibilità che gli americani non presteranno attenzione se non quando sara’ troppo tardi. “Spero di sbagliarmi ma il mio istinto mi dice che combatteremo nel 2025”, ha scritto in una nota gia’ distribuita ai suoi collaboratori. “Xi – prosegue – si è assicurato il suo terzo mandato e ha istituito il suo consiglio di guerra nell’ ottobre 2022. Le elezioni presidenziali di Taiwan sono nel 2024 e offriranno a Xi una ragione. Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti sono nel 2024 e offriranno a Xi un’America distratta. La squadra di Xi, il motivo e l’opportunità sono tutte allineate per il 2025”, conclude.