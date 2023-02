Germania, italiano accoltella due persone

Stoccarda, Germania – Un 45enne italiano è stato arrestato a Stoccarda dopo aver ucciso due persone a coltellate e dato alle fiamme un’abitazione. Le due vittime, un uomo di 32 anni e una donna di 53, sono state estratte dai soccorritori dalla casa incendiata, ma purtroppo sono decedute in ospedale.



Secondo quanto riportato dal giornale tedesco Bild, l’aggressore è stato arrestato di fronte all’abitazione in fiamme. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto e sui motivi che hanno spinto il 45enne italiano a compiere un tale atto di violenza.



La polizia di Stoccarda ha avviato un’indagine sull’incidente e al momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale in merito. Tuttavia, i media locali stanno seguendo da vicino lo sviluppo della vicenda e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.



L’incidente ha scosso la città di Stoccarda, e la comunità italiana in Germania è stata particolarmente colpita dalla notizia dell’arresto del 45enne. Le autorità tedesche stanno monitorando da vicino la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e fare luce su quanto accaduto. Si tratta di un tragico evento che ha lasciato sgomenti i residenti di Stoccarda.