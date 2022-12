Gianluca Vialli, emergono dettagli sulle sue condizioni di salute: “Ecco come sta”

Sono giorni di apprensione per Gianluca Vialli, quelli che milioni di tifosi e di semplici cittadini stanno vivendo dopo che si è diffusa la notizia di un nuovo ricovero dell’ex campione di calcio in una clinica di Londra. Intorno a Vialli si sono stretti praticamente tutti, dai familiari agli amici. Logico che ci sia una curiosità quasi morbosa per conoscere lo sviluppo del suo quadro clinico. Il timore è che Gianluca possa non farcela. Ma la speranza è che continui a lottare come un leone come faceva sul rettangolo verde ai tempi dello storico scudetto con la Sampdoria, oppure degli epici gol segnati con la Nazionale italiana.

Gianluca Vialli

Le condizioni di Gianluca Vialli sembrano essere stabili, anche se fino a questo momento non è stato diramato alcun comunicato ufficiale da parte dei medici che lo hanno in cura. È però La Gazzetta dello Sport a svelare qualche altro particolare su quello che sta succedendo. “È cosciente, riceve e fa telefonate alle persone più care e tiene accesa la televisione, ma il suo fisico è provato dal cancro e dalle terapie alle quali lo staff medico lo sta sottoponendo. – si legge sulla Rosea – Gianluca Vialli sperava di non trovarsi nuovamente di fronte a questa drammatica partita, ma sapeva che un’eventualità del genere era possibile”.

Il tumore al pancreas diagnosticato nel 2017 sembrava definitivamente sconfitto dopo un ciclo di chemio durato ben 17 mesi e una operazione chirurgica. Ma, a quanto pare, “quel compagno di viaggio sgradito”, come lo chiama Vialli, non se ne è voluto andare. “Forza e continua a lottare, Luca. Tutti ti pensiamo, preghiamo per te e ti trasmettiamo il nostro amore e la nostra forza”, lo incoraggia su Twitter John Terry, l’ex capitano del Chelsea che proprio Gianluca Vialli aveva fatto debuttare quando ricopriva il ruolo di allenatore dei Blues.

Anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto inviare un suo personale messaggio di auguri al campione. “Gianluca Vialli è un orgoglio italiano. – dichiara la Meloni – Un campione dentro e fuori dal campo di gioco. Un simbolo per l’Italia che vince, che combatte, che si emoziona per aver raggiunto il sogno di diventare campione d’Europa come quel giorno a Wembley. L’Italia tutta e il governo di questa nazione sono al suo fianco e al fianco della sua famiglia in questo momento così complesso, forza Gianluca!”.

