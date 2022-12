Gianluca Vialli, il gesto commovente dei tifosi

Le condizioni di Gianluca Vialli si sono aggravate nelle ultime settimane, da quando ha annunciato di dover lasciare i suoi incarichi dirigenziali per la nazionale italiana di calcio e farsi ricoverare d’urgenza in una clinica a Londra.

Tra alti e bassi, ritorni e metastasi, l’ex campione di Sampdoria, Juventus e Chelsea combatte ormai da cinque anni contro una grave forma di tumore al pancreas.

Gianluca Vialli

Ma in questi giorni le sue condizioni sembrerebbero essere diventate critiche. Nei giorni di Natale, Vialli ha ricevuto le visite dei suoi cari: la moglie, i figli, la madre, tra gli altri. Ma anche molti colleghi che gli sono rimasti vicini, uno su tutti Roberto Mancini, suo “fratello gemello” ai tempi delle esaltanti stagioni alla Samp, che lo ha voluto accanto a sé anche nell’esperienza alla guida della nazionale.

Anche i tifosi hanno voluto dedicargli un tributo commovente e incoraggiante. Proprio i tifosi blucerchiati, hanno voluto esporre uno striscione sotto le finestre della clinica dove il loro beniamino e ricoverato.

Una parte dello striscione che i tifosi hanno dedicato a Vialli

Il gesto è stato ideato dai tifosi della Sampdoria che vivono in Inghilterra, nel club Scoe: Sampdoria Club of England, ma hanno voluto anche avvisare la società sportiva, che ha dato risalto all’iniziativa attraverso i suoi canali.

Lo striscione recita: “C’mon Gianluca! All Sampdoria Club of England supporters are with you! Noi ti amiamo e ti adoriamo!”, citando lo storico coro che i blucerchiati dedicavano al loro numero 9: “Noi ti amiamo e ti adoriamo, tu sei meglio di Pelè. Luca Vialli, Luca Vialli, Luca Vialli alè alè…”.