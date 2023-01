Gina Lollobrigida, la frase choc di Iva Zanicchi

Sono trascorse solo poche ore dalla morte di Gina Lollobrigida. Grande protagonista del cinema italiano, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, aveva 95 anni. Purtroppo le sue condizioni di salute si erano già aggravate nel settembre scorso quando era stata operata a seguito di una caduta in casa che le aveva provocato la rottura di un femore. Quattro anni fa, invece, la Lollobrigida era stata ricoverata all’ospedale Sant’Eugenio di Roma dopo un incidente domestico. Ma le dimissioni erano arrivate un paio di giorni dopo. A far discutere però sono le dichiarazioni scioccanti rilasciate in tv dalla cantante Iva Zanicchi.

Gina Lollobrigida

Durante la sua lunga carriera da artista, Gina Lollobrigida ha vinto sette David di Donatello. Gli esordi nel cinema italiano del neorealismo sono avvenuti con registi del calibro di Pietro Germi nel film ‘La città si difende’ e con Carlo Lizzani in ‘Achtung banditen’. Il suo primo vero successo cinematografico arriva però con un film francese del 1952, diretto da Gerard Philipe.

La Lollo reciterà poi per Rene Clair, Alessandro Blasetti, Mario Monicelli e Steno, Mario Soldati e finalmente ottiene la fama anche in Italia con il trionfale ‘Pane amore e fantasia’ di Luigi Comencini (1953) che avrà poi anche un fortunato seguito sempre in coppia con Vittorio De Sica. Negli ultimi anni si era dedicata soprattutto all’arte e alla fotografia, con molte mostre, non smetteva di fare progetti, l’ultimo un libro di disegni. I suoi ultimi anni sono stati contrassegnati anche da vicende giudiziarie.

“Quando vedi questi signori, persone importanti che ci lasciano, ci lasciano un vuoto enorme certo, però onestamente io, sono sempre sincera poi me ne pento, ecco ma dentro dico ‘Menomale che se n’è andata via lei e non io’. Poi piango però, piango e prego per Gina ho pregato”. Sono queste le parole pronunciate in televisione da Iva Zanicchi sulla morte di Gina Lollobrigida che tante polemiche stanno suscitando. L’intenzione della Zanicchi era semplicemente quella di fare gli scongiuri a modo suo contro la morte, visto che anche lei comincia ad avere la sua età. Ma il risultato si è rivelato essere una enorme gaffe.

Durante l’intervista, Iva Zanicchi è tornata anche sulla recente lite a Ballando con le Stelle con Selvaggia Lucarelli. “Io quella parola, che non si dice per carità, l’ho detta al mio maestro sottovoce. – dichiara la Zanicchi riferita alle offese rivolte verso la giudice del programma – Poi si è sentita e mi sono scusata più volte. Cos’è la volgarità? Sono parole, addirittura con la parola in siciliano ci hanno fatto una canzone ma anche in napoletano o in ligure io ho unito l’Italia e l’ho detto in italiano”, conclude.

