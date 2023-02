Giochi proibiti per coppie, condannata per peculato

Augusta Montaruli, la sottosegretaria di FdI condannata in via definitiva per le spese pazze in Piemonte: un anno e sei mesi per peculato





Cosa ha comprato con i soldi pubblici? I 25mila euro di acquisti illeciti di cui Montaruli è stata ritenuta responsabile in via definitiva comprendono vestiti griffati Hermès, articoli di pelletteria e cristalli Swarovski, ma anche seimila euro per uno studio sulla propria reputazione social e 4.800 per un corso sull’uso dei social network. Nonché spese che i giudici definiscono “stravaganti” ed “eccentriche”: come il libro “Sexploration”, dal sottotitolo: “Giochi proibiti per coppie”