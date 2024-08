Finalmente è arrivata la notizia che tutti i tifosi azzurri stavano aspettando: Gianmarco Tamberi, campione olimpico di Tokyo 2020, ha conquistato l’accesso alla finale di salto in alto alle Olimpiadi di Parigi. Tuttavia, il percorso verso questo traguardo non è stato affatto semplice per l’atleta italiano. Dopo aver affrontato dolorosi calcoli renali e, secondo le sue stesse parole, non essendo nella sua migliore forma, Tamberi ha dimostrato grande determinazione e resilienza.

Con un salto a 2,24 metri, Tamberi ha assicurato la sua partecipazione alla finale, che si svolgerà sabato 10 agosto alle 19:10. La gara di qualificazione ha messo in evidenza le difficoltà fisiche del campione, che ha faticato notevolmente per ottenere il passaggio alla fase conclusiva. In particolare, l’entrata in gara con 2,20 metri, superata alla prima prova, è stata una fase cruciale, considerando che Tamberi spesso trova difficile carburare nelle prime ore del mattino. Successivamente, il campione ha superato 2,24 metri al primo tentativo, ma ha mancato i tre tentativi a 2,27 metri, pur non compromettendo il suo accesso alla finale. Due giorni di riposo dovrebbero offrirgli l’opportunità di recuperare energie preziose.

Accanto a Tamberi, anche Stefano Sottile ha dimostrato un’ottima prestazione. Inizialmente, ha superato 2,15 metri, proseguendo con 2,20 e 2,24 metri senza errori. Anche lui ha fallito tre volte il tentativo a 2,27 metri, ma ha ottenuto lo stesso risultato di Tamberi, assicurandosi un posto nella finale.

Infine, è da segnalare l’eliminazione a sorpresa di Juvaughn Harrison, l’atleta statunitense che aveva conquistato la medaglia d’argento dietro a Tamberi ai Mondiali di Budapest 2023. La sua uscita di scena ha lasciato spazio per altri contendenti nella corsa alla medaglia d’oro. Con la finale in vista, le speranze per i rappresentanti italiani rimangono alte, mentre Tamberi e Sottile si preparano per l’ultimo atto di questa entusiasmante competizione olimpica.