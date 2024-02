Un’altra lite in famiglia che si trasforma in tragedia. Stavolta è successo a Gioia Sannitica, cittadina in provincia di Caserta. Secondo quanto sta emergendo, nel primo pomeriggio di mercoledì 14 febbraio il più piccolo di tre fratelli ha accoltellato i due più grandi: uno è morto, mentre l’altro è rimasto ferito gravemente. La persona deceduta si chiamava Alessio Melillo di 25 anni. Il fratello Giovanni di 24 anni si trova adesso ricoverato in ospedale. L’autore del delitto, il fratello minore di 19 anni, è invece ricercato dopo essersi dato alla fuga nei campi.

Leggi anche: Strage di Palermo, la confessione di Giovanni Barreca: “Ho fatto il bene della mia famiglia

La ricostruzione dei fatti

Non è ancora chiara la ricostruzione dei fatti fornita dagli inquirenti. Sembra che Alessio abbia cominciato a discutere con il fratello minore mentre erano in casa. Quest’ultimo avrebbe quindi impugnato un coltello iniziando a colpire il fratello maggiore. Proprio in quel momento sarebbe rientrato a casa l’altro fratello che è stato colpito a sua volta dai fendenti.

Nonostante fosse ferito è riuscito comunque a chiamare i soccorsi, mentre il 19enne fuggiva nelle campagne circostanti. I soccorritori purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Alessio Melillo. Giovanni invece, portato d’urgenza in ospedale, ha riportato gravi ferite al volto e alla bocca. Anche la madre dei tre fratelli è stata soccorsa dopo essere stata colta da malore.

Leggi anche: Strage di Palermo, vittima o complice? Il ruolo della figlia diciassettenne