Giorgia Meloni a colloquio con Papa Francesco: ecco cosa si sono regalati

Un incontro molto particolare quello avuto questa mattina da Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio italiano si è recato infatti in visita in Vaticano per un incontro privato con Papa Francesco. Insieme a lei c’erano anche il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. I due hanno discusso di diversi temi dell’attualità politica e sociale. Poi, secondo quanto si apprende, si sarebbe proceduto ad uno scambio di regali. Ecco cosa si sono donati il premier e il Pontefice.

Giorgia Meloni incontra Papa Francesco

Ad accogliere il presidente del Consiglio e la sua famiglia nel Cortile di San Damaso è stato il reggente della Casa pontificia, padre Leonardo Sapienza. Tutto intorno le guardie svizzere sono state schierate nel picchetto d’onore. Il faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Papa Francesco non ha avuto una lunga durata, solo 35 minuti. Pochi minuti prima il premier aveva scambiato qualche parola anche con l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede. Francesco Di Nitto.

Secondo quanto riferisce il Vaticano in una nota, durante il colloquio con la Segreteria di Stato vaticana si è discusso anche di temi “legati alla lotta alla povertà, alla famiglia, al fenomeno demografico e all’educazione dei giovani”. Non poteva mancare nemmeno la politica internazionale, con in primo piano le vicende della guerra in Ucraina e dell’emergenza migranti.

Desta molta curiosità invece il retroscena legato ai regali che Giorgia Meloni e Mario Bergoglio si sono vicendevolmente scambiati. Il presidente del Consiglio italiano ha regalato a Papa Francesco una copia de ‘La Santa Messa spiegata ai bambini’ di Maria Montessori, scritto nel 1955, un volumetto contenente ‘Il Cantico delle creature’ e ‘I Fioretti’ di San Francesco d’Assisi, quest’ultimo edito nel 1920.

Tra i regali di Giorgia Meloni al Papa anche la statuetta di un angelo facente parte della sua collezione privata. Da parte sua il Pontefice ha ricambiato donandole un’opera in bronzo dal titolo ‘Amore sociale’, raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta ‘Amare Aiutare’. Inoltre Bergoglio ha consegnato alla Meloni anche alcuni importanti documenti: il Messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, il volume sull’Appartamento Pontificio e il libro ‘Un’Enciclica sulla pace in Ucraina’.

