Giorgia Meloni dal Papa, ma come si è vestita? Non è mica una regina

Giorgia Meloni e il Papa vestiti in bianco? Un errore di dress code o un nuovo trend da seguire? La presidente del Consiglio ha optato per il total white in occasione degli Stati Generali della Natalità, dove ha avuto l’onore di sedere accanto al Pontefice. Ma, purtroppo per lei, il privilegio del bianco spetta solo alle regine cattoliche o alle consorti dei re.

>>>>>> Il Papa bacchetta la Meloni



Il risultato è stato uno strano effetto coordinato, con la presidente e il pontefice che sembravano vestiti allo stesso modo. Ma questo non è l’unico problema. Il protocollo vaticano prevede che le donne che incontrano il Papa indossino maniche lunghe, capi formali e un velo sulla testa. E l’outfit non dovrebbe essere accompagnato da accessori troppo vistosi.



Ecco perché la scelta di Giorgia Meloni non è stata particolarmente felice. Sebbene non si trovasse in Vaticano e non fosse in udienza papale, l’abbigliamento candido di fronte al pontefice è riservato solo alle regine e alle consorti dei re di religione cattolica. La presidente del Consiglio avrebbe potuto optare per una gamma di colori più ampia, ma ha scelto il bianco, forse per cercare di associarsi alla sovranità.



L’ironia della situazione è che Giorgia Meloni è nota per essere una leader politica molto attenta all’immagine, ma sembra che in questo caso abbia commesso un errore di diplomazia della moda. Forse avrebbe dovuto avvalersi della consulenza di un’esperta di immagine per evitare questo tipo di imbarazzo.



In ogni caso, il bianco sembra essere un colore piuttosto popolare tra i leader politici. Dalla regina Letizia di Spagna all’ex sovrana Paola del Belgio, passando per la granduchessa Maria Teresa di Lussemburgo e la principessa Charlène di Monaco, sono molte le donne che possono indossarlo dinanzi al Papa. Ma forse, in futuro, Giorgia Meloni dovrebbe scegliere un altro colore per i suoi incontri pubblici. Almeno finché non diventa regina!