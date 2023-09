Giorgia Meloni, fuga dagli imprenditori

Era noto da tempo che Giorgia Meloni non avrebbe presenziato al prestigioso Forum Ambrosetti di Cernobbio, evento annuale che vede la partecipazione dei più alti esponenti politici, imprenditoriali e finanziari per discutere delle prospettive dell’economia italiana e mondiale. Ma ciò che ha colto di sorpresa è la scelta della premier di assistere al Gran Premio di Formula 1 di Monza.



Nessuno può criticare una figura pubblica come la Meloni per cercare un momento di svago e relax, soprattutto data la pressione costante che grava su un capo del governo. Tuttavia, è innegabile che la distanza tra Cernobbio e Monza sia irrisoria, circa 50 chilometri. Eppure, la premier non ha ritenuto opportuno combinare i due eventi.



L’assenza di Meloni a Cernobbio lascia una lacuna significativa, in un periodo in cui l’Italia affronta sfide economiche non indifferenti. Si pone quindi la domanda: perché non ha voluto confrontarsi direttamente con i principali stakeholder dell’economia italiana sulle prossime mosse del governo, in particolare riguardo la problematica del Superbonus?



La giustificazione fornita dalla premier, “Non ce l’ho fatta a fare tutto”, appare leggera alla luce delle effettive distanze tra i due eventi. Ciò ha portato ad alcune interpretazioni più audaci: la premier ha volutamente evitato il Forum per evitare di affrontare domande scomode sulla situazione economica attuale?



Al momento, solo la Meloni conosce le vere ragioni della sua scelta. Ma una cosa è certa: oggi, per la premier, il riflettore è su Monza e su Lewis Hamilton, pilota di Formula 1, piuttosto che sul panorama economico e politico italiano.