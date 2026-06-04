L’evento per gli 80 anni della Repubblica al Quirinale si è trasformato in un caso politico e culturale. Al centro della discussione, il monologo di Paola Cortellesi che non ha menzionato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, provocando malumori all’interno della maggioranza e riaccendendo il dibattito sul rapporto tra politica e istituzioni.

La mancata citazione di Meloni, prima donna a guidare un governo italiano, ha acceso le tensioni e generato una riflessione sulle responsabilità nella costruzione dei contenuti di eventi istituzionali così rilevanti.

Martedì sera, al Quirinale, si è celebrato un anniversario storico con una formula innovativa voluta dal presidente Sergio Mattarella. La serata si è svolta senza i tradizionali ricevimenti ma con una manifestazione aperta al pubblico e trasmessa dalla tv pubblica, supportata da Rai Cultura e sponsorizzata tecnicamente da Siae.

Gli artisti coinvolti, tra cui nomi noti come Roberto Bolle e Carlo Verdone, si sono esibiti a titolo gratuito, unendo spettacolo e cerimonia ufficiale in un evento volto a coinvolgere gli italiani su temi istituzionali.

Alla cerimonia hanno assistito il capo dello Stato, la premier e vari ministri, una presenza che ha reso ogni parola pronunciata ancora più delicata e soggetta a interpretazioni politiche. In eventi simili, ogni omissione o accento può essere letto come un segnale politico, amplificando la portata del discorso.

La tensione nasce proprio da questa sovrapposizione tra cultura, comunicazione e politica istituzionale, dove un semplice monologo può trasformarsi in un terreno di confronto e polemica.

Chi decide i testi: il coinvolgimento del Quirinale

Le responsabilità sulla preparazione dei contenuti sono al centro del dibattito. Secondo le ricostruzioni, la Rai si limita a un ruolo tecnico, occupandosi dell’organizzazione e della trasmissione dell’evento, mentre la stesura dei testi è affidata alla squadra del presidente Mattarella, in particolare al portavoce Giovanni Grasso e allo scrittore Maurizio De Giovanni.

Questo modello sottolinea come la regia culturale e politica della serata sia gestita direttamente dal Quirinale, non dalla televisione pubblica, complicando ulteriormente la definizione delle responsabilità.

Il discorso di Cortellesi: un omaggio alle donne italiane

Nel suo monologo, Cortellesi ha celebrato le donne che hanno segnato la storia italiana, citando figure come Nilde Iotti e Teresa Mattei, e sottolineando le promesse rimaste in parte disattese verso il coraggio femminile.

Il racconto al femminile è stato intenso e commovente, ma anche carico di passaggi percepiti come critici da alcune componenti politiche, alimentando così le tensioni in sala.

L’assenza di Meloni e la reazione della maggioranza

La mancata menzione di Giorgia Meloni ha creato un evidente disagio. La premier, protagonista storica come prima donna presidente del Consiglio, non è stata inclusa nel gruppo di figure femminili evocate, una scelta che ha provocato irritazione e insoddisfazione tra i rappresentanti della maggioranza presenti.

Questa omissione, seppur apparentemente secondaria, ha avuto ripercussioni politiche che hanno segnato la chiusura della serata con un clima teso tra i piani alti del governo.

L’episodio rilancia il dibattito sul ruolo del servizio pubblico e sulla sua autonomia rispetto alle dinamiche politiche. Il governo ha avviato riflessioni sulle responsabilità di quanto accaduto, sollevando interrogativi sulle modalità di gestione dei contenuti in eventi istituzionali così rilevanti.

La linea tra chi produce e chi trasmette i contenuti si fa sempre più sottile, e ogni ambiguità rischia di trasformarsi in motivo di scontro politico e mediatico.

Nonostante la tensione e le polemiche, la serata ha ottenuto un risultato televisivo significativo, con uno share del 16%, superiore alle attese.

Il paradosso è evidente: un evento seguito con interesse dal pubblico, ma accompagnato da tensioni e malumori tra le forze politiche coinvolte. Una celebrazione istituzionale che, invece di unire, ha finito per evidenziare divisioni e punti di frizione destinati a far discutere ancora.