Meloni malata per la terza volta: le condizioni del premier

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è malata. E per questo motivo è stata costretta a cancellare tutti i suoi impegni, nazionali e internazionali. A far preoccupare è il fatto che la Meloni si sia ammalata per la terza volta negli ultimi 70 giorni. E stavolta, secondo quanto trapela, la forma influenzale che l’ha colpita sarebbe molto forte. Salta dunque la già annunciata missione del premier in Germania, a Monaco di Baviera, per la Conferenza sulla sicurezza con al centro la guerra in Ucraina. Ma non si terrà neanche il faccia a faccia fissato per questa mattina con il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, giunta appositamente in Italia.

Giorgia Meloni

Premier Giorgia Meloni malata: l’annuncio di Palazzo Chigi

“Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato tutti gli impegni istituzionali previsti per questa settimana per il persistere di sintomi influenzali”, si legge in una nota diramata ieri pomeriggio da Palazzo Chigi. Ma la Meloni si era data malata per la prima volta già il 9 dicembre scorso. Il premier italiano era atteso al vertice Euromed di Alicante, in Spagna. Ma in mattinata il governo italiano cancella precipitosamente la sua presenza al vertice a quattro con il premier spagnolo Pedro Sanchez, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier portoghese Antonio Costa e il presidente francese Emmanuel Macron. Qualcuno ipotizza che la sua assenza sia dovuta ai contrasti con quest’ultimo. Ma è lei stessa a chiarire: “Pensate che trovi questa scusa per non vedere Macron, come le giustificazioni alle elementari?”.

La seconda occasione in cui Giorgia Meloni risulta malata è invece il 21 dicembre. Il premier è atteso negli studi Rai di Porta a Porta, ma alla fine dà buca a Bruno Vespa. Niente da fare nemmeno per la riunione del Consiglio dei ministri, previsto per lo stesso giorno. A presiederla è invece il vicepremier Matteo Salvini. Si arriva dunque al 14 febbraio, quando la Meloni al mattino annulla la partecipazione presso la Scuola dei Carabinieri e, nel pomeriggio, salta i Patti Lateranensi. “A causa di uno stato influenzale, il presidente del Consiglio ha annullato gli impegni in agenda oggi”, fa sapere nuovamente Palazzo Chigi.

Poi arriva una ulteriore precisazione: “Impegni annullati per l’intera settimana”. E così saltano la partecipazione ad un panel insieme alla premier finlandese Sanna Marin, gli incontri bilaterali con Ursula von der Leyen e la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e il già citato incontro con Metsola. Almeno per il momento sembra invece confermato il viaggio a Kiev, con Giorgia Meloni data in partenza domenica sera. In dubbio invece la missione in India ed Emirati Arabi, programmata per il prossimo 1-4 marzo.

