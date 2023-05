Giorgia Meloni scrive a Michela Murgia: “Per quanto governerò”

La scrittrice sarda Michela Murgia, nota per il suo impegno politico e sociale, ha svelato di essere gravemente malata di un tumore al quarto stadio. In un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato la sua lotta contro la malattia, ma non ha nascosto le sue posizioni politiche, distanti da quelle della premier Giorgia Meloni. Murgia ha dichiarato di sperare “di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio”, definendo il suo governo “fascista”.



La risposta della Meloni non si è fatta attendere: attraverso i social ha mandato un messaggio di solidarietà alla scrittrice, pur sottolineando le divergenze di opinione. “Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee – ha scritto la leader di Fratelli d’Italia – ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei. E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela!”.