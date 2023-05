Giorgia Meloni: “Vi dico come sta Silvio”

Berlusconi in convalescenza, ma già al lavoro: Meloni lo riferma dopo la visita all’Ospedale San Raffaele di Milano. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il leader di Forza Italia per oltre un’ora, durante la quale i due hanno discusso degli scenari futuri, delle iniziative dell’esecutivo e della maggioranza.



Secondo una nota di Palazzo Chigi, Berlusconi è di ottimo umore e sta recuperando rapidamente nonostante il ricovero. Meloni ha sottolineato che Berlusconi sta lavorando incessantemente sui principali dossier, dimostrando la sua determinazione e la sua volontà di continuare a essere un punto di riferimento per il suo partito.



L’incontro tra i due leader politici ha assunto un’importanza fondamentale, dato che Forza Italia fa parte della coalizione di governo insieme a Fratelli d’Italia e Lega. La visita di Meloni ha quindi rappresentato un segnale di unità tra le forze di centrodestra, che devono continuare a lavorare insieme per sostenere il governo e portare avanti le riforme necessarie per il paese.